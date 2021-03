BREAKING Paniek uitgebroken op Sunshine Tour: paard met neurologische symptomen

Op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera is paniek uitgebroken nu ook daar een paard neurologische symptomen laat zien. "De test van dit paard is negatief maar we vertrouwen het niet", bevestigt Patricia Fernández-Valdés, persvoorlichter van het concours. De Sunshine Tour wordt zondag afgebroken. Nu lijkt er te gebeuren wat de FEI wilde voorkomen: iedereen probeert direct weg te komen.

Update 21.10 uur: De organisatie heeft inmiddels een persbericht gepubliceerd over de gang van zaken. Ook worden ruiters, eigenaren en andere betrokkenen opgeroepen om samen te werken met de organisatie wat het vertrekken aangaat om dit zo goed mogelijk te coördineren.

In het verbod op wedstrijden maakte de FEI een uitzondering voor de springtours in Spanje (Vejer de la Frontera), Portugal (Vilamoura) en Italië (San Giovanni in Marignano en Gorla Minore) om te voorkomen dat grote aantallen paarden kriskras door Europa zouden gaan bewegen. Alleen in Vejer de la Frontera stonden deze week nog rond de 1.500 paarden.

Geruchten over paarden met symptomen

Bronnen meldden maandag al aan Horses.nl dat het ook mis zou zijn in Vejer de la Frontera: dat er zo’n 15 paarden, onder andere afkomstig van het concours in Valencia, positief getest zouden zijn en afgezonderd in de dressuurstallen op het terrein in Vejer zouden staan.

De organisatie meldde toen dat er inderdaad een aantal paarden afgezonderd stonden in de dressuurstallen, maar dat er tot dusver nog geen enkel paard positief getest was op het terrein. “Dat de Sunshine Tour toestemming heeft gekregen van de FEI om door te gaan is natuurlijk ook omdat wij geen positieve gevallen hebben hier”, zei Patricia Fernández-Valdés, perschef van het concours. “Mocht er op enig moment een paard positief getest worden hier, leggen we het concours natuurlijk stil.”

Werkelijke gang van zaken

De werkelijke gang van zaken wordt nu anders geschilderd. Volgens het persbericht van de Sunshine Tour is het als volgt verlopen: Het paard kwam uit België en sprong de eerste weken tot en met 22 februari mee. Op vrijdag 26 februari werd de organisatie op de hoogte gebracht dat dit paard koorts had en het paard werd daarom geïsoleerd van de rest. Het betreffende paard werd dubbel getest (bloed en PCR) en beide testen waren negatief. Vandaag is dat paard neurologische symptomen gaan vertonen.

Rampscenario

Het rampscenario met honderden paarden die kriskras door Europa vertrekken lijkt zich nu te voltrekken. “Er is volledige paniek hier”, zegt de perschef. Volgens de FEI was de voorwaarde bij doorgang van de tours dat niemand het terrein mogen verlaten zonder gezondheidscertificaat, of dat ook gaat gebeuren is de vraag. “Iedereen probeert hier zo snel mogelijk weg te komen.”

Wendy Scholten meldt dat ruiters niet eens wachten op de paspoorten en gezondheidscertificaten en zo snel mogelijk willen gaan rijden. Een amazone die anoniem wil blijven stuurde haar een video:

Geen tussenstops?

Roelof Bril, aanwezig in Vejer, vertelde Horses.nl eerder deze week dat het ook nog wel eens lastig zou kunnen worden bij de grens. Volgens hem zou de paarden niet zo makkelijk het land uit komen. “Op de route heeft de FEI ook de stallen gesloten waar veel ruiters met hun paarden een tussenstop maken. Die stallen moeten worden nu volledig gedesinfecteerd en moeten twee weken gesloten blijven.”

Bril dacht dat hij over drie a vier weken wel weer thuis zou kunnen komen komen. “Daarbij zijn de stallen gesloten bij de route over Lyon, wij rijden altijd via de andere kant, over Bordeaux.”

De Sunshine Tour zou nog lopen tot 28 maart en ging deze week de vierde van in totaal zeven weken CSI’s in.

Rond tien Nederlanders

Op de Sunshine Tour waren nog rond de tien Nederlandse ruiters aanwezig: Roelof Bril (Westendorp), Aniek Diks (Vorstenbosch), Kim Emmen (As) , Doron Kuipers (Mijnsheerenland), Skye Morssinkhof (Hierden), Gerco Schröder (Tubbergen), Frank Schuttert (Ommen), Ralph Slaats (Waalre) en Pascal Uytendaal (Horst) staan deze week als deelnemers aangegeven (bron: KNHS).

Bron: Horses.nl