Paarden Micky Morssinkhof van Valencia naar huis

Micky Morssinkhof mag vannacht eindelijk met haar paarden vanuit Valencia naar huis. "Eindelijk goed nieuws voor Double M Stables", liet de amazone weten op facebook. "Vannacht om 4 uur gaat de reis beginnen voor alle twaalf de paarden."

Samen met haar vriend Melvin Greveling, hun stalamazone en grooms zat Micky Morssinkhof al sinds begin maart vast in Valencia. Er was even hoop dat de amazone vorige week dinsdag naar huis zou mogen met haar paarden, maar dat ging toen toch op het laatste moment niet door. Nu is er wel groen licht dus.

Een stop

Morssinkhof vertelt verder dat de paarden een tussenstop maken in Lyon en dan verder reizen naar Vragender. “Wanneer de paarden thuis zijn, gaan ze een aantal weken in quarantaine”, aldus de amazone. “Voor nu lijken ze allemaal fit te zijn.”

Lees ook: