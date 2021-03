Paul Schockemöhle: ‘Rhino wordt al tig jaren genegeerd’

Paul Schockemöhle heeft zich in een interview met de Duitse zender NDR kritisch uitgesproken over de omgang van de paardenwereld en overheden met rhinopneumonie. "Rhinopneumonie wordt al tig jaren genegeerd en dat is eigenlijk onvergeeflijk", zegt Schockemöhle.

LET OP: Paardenkrant-Horses.nl organiseert samen met Royal GD vanavond om 20.30 uur een webinar over rhinopneumonie. Lees hier meer.

Geen meldingsplicht en geen vaccinatieplicht voor rhinopneumonie, Schockemöhle windt zich daar al jaren over op. “Ik ent al 30 jaar op mijn bedrijf al mijn paarden – de paarden in de fokkerij, de sportpaarden en de jonge paarden – en zet me ook al jaren in voor die plicht, maar de bonden en overheden hebben rhino genegeerd.”

“Maar ook individuele paardenhouders hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Ik kan elke paardenhouder alleen maar aanbevelen om alle paarden te enten.”

Enorme gevolgen

De gevolgen van de uitbraak zijn volgens Schockemöhle niet te overzien. “Ook de paarden die ernstige neurologische verschijnselen hebben vertoond kunnen blijvende schade houden en niet meer geschikt zijn voor de sport.”

Ook bondscoach Otto Becker komt aan het woord. Bekijk hier de items.

Bron: NDR