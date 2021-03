Rensport verplicht vaccinaties voor renpaarden

Er bestaat al een EGV-vaccinatie in de volbloedfokkerij voor fokmerries, dit zou nu ook voor alle renpaarden moeten gelden. Deutscher Galopp maakte dat vandaag bekend in een persbericht. De Rhino-uitbraak in Valencia is de aanleiding voor deze beslissing.

Het geregistreerde overkoepelende merk van de Duitse paardenrennen en het hoogste bestuursorgaan voor het fokken van volbloedpaarden en voor de galopraces in Duitsland besloot dat alle renpaarden in Duitsland tegen het paardenherpesvirus (EHV) moeten worden gevaccineerd. Deze nieuwe verordening is per direct van kracht.

Besproken

“Deutscher Galopp heeft de afgelopen dagen elk detail van deze ernstige situatie bekeken en besproken met de Duitse Paardensportvereniging, onze zusterverenigingen in het buitenland, de commissies op internationaal niveau, de adviserende dierenartsen en andere experts. Zoals altijd was dierenwelzijn onze topprioriteit ”, aldus het persbericht.

EHV-vaccinatieplicht

De Duitse Hippische Vereniging (FN) heeft alle hippische evenementen tot 28 maart afgelast, maar paardenrennen kan blijven plaatsvinden. Er is nu een EHV-vaccinatieplicht op de renbanen om consequent op te treden tegen de verspreiding van het herpesvirus. Niet-gevaccineerde paarden mogen niet deelnemen aan de races.

Beperkt verkrijgbaar

“De vaccins zijn momenteel slechts in beperkte hoeveelheden verkrijgbaar nu er een grote vraag naar is. De getroffen paardeneigenaren wordt aangeraden om hun dierenarts te raadplegen.”

Infectiebescherming

Er wordt ook opgeroepen om aan de aanbevolen regels voor hygiëne en infectiebescherming te houden, inclusief het dagelijks controleren van de gezondheid van de paarden. Nieuwe paarden op stal dienen eerst in quarantaine gehouden te worden.

Verband met Valencia

Tot nu toe zijn er geen gevallen van het Rhinovirus in de volbloedpopulatie die direct in verband kunnen worden gebracht met Valencia. “Enerzijds komt dit blijkbaar doordat de populaties sowieso veelal van elkaar gescheiden gehouden worden. Aan de andere kant zijn de meeste volbloedpaarden in Duitsland al ingeënt tegen het herpesvirus. Dit is al jaren een vereiste voor fokkerijen en in Frankrijk is er ook een verplichte vaccinatie”, aldus Deutscher Galopp.

Bron: Horses.nl/ST-Georg