Rhino-uitbraak Desert Horse Park: drie paarden ingeslapen

Het is nu een jaar geleden dat de paardenwereld werd opgeschrikt door de uitbraak van rhinopneumonie in de concourstenten op de CES Tour in Valencia. Bijna exact een jaar later is het weer raak op een concours. Op 11 februari 2022 maakte het Desert International Horse Park in Californië melding van een rhinopneumonie-uitbraak op het concours en drie paarden met een link aan die uitbraak zijn inmiddels ingeslapen.

Op 11 februari 2022 maakt het Desert Horse Park de eerste melding van drie positieve EHV1-tests. Die paarden stonden allemaal in dezelfde tent en de paarden in die tent moesten daar in quarantaine blijven. Zoals typisch bij rhino, leek het mee te vallen. Er zitten immers altijd een aantal dagen tussen de verkoudheidssymptomen en de neurologische klachten. En zo werd het concours niet direct gestaakt, ruiters mochten op eigen risico blijven komen (tot 18 februari – toen traden de neurologische symptomen op). Het concours zou in afgeslankte vorm (voor de reeds aanwezige paarden) blijven doorgaan.

Verder verspreid

En dat niet alleen: paarden mochten ook vertrekken. Officieel moesten die paarden minstens zeven dagen in quarantaine, maar daar heeft niet iedereen zich aan gehouden. Vier paarden waren vijf dagen thuis van Thermal en kwamen daarna aan op de LA Horse Show in Los Angeles. Eentje daarvan moest aldaar ingeslapen worden, net zoals een paard op de Desert Horse Show in Thermal én een merrie die thuis op stal in contact kwam met paarden uit Thermal.

In totaal zijn meer dan twintig paarden besmet door de uitbraak in Thermal. Afgelopen weekend werd de rest van de concoursen in Thermal geannuleerd en ook de LA Horse Show en concoursen in Rancho Murietta (waar ook een besmet paard uit Thermal was aangekomen) zijn geannuleerd.

De FEI blokkeerde vorige week de paarden die in Thermal waren én de concoursen in Wellington nemen alleen paarden die minstens 28 dagen niet op concours zijn geweest in Californië. Een uitzondering op die regel kan worden gemaakt als de paarden twee keer (na 7 en 14 dagen) negatief zijn getest of negatief zijn getest 21 dagen na het verlaten van een concours in Californië.

Bron: Horses.nl/Chronofhorse.com/deserthorsepark.com