Rhino op MET-Tour Oliva, resterende week afgeblazen

Op de MET Tour in Oliva Nova (Spanje) is het EHV-1-virus uitgebroken. Een Nederlandse ruiter bevestigde tegenover de redactie van Horses.nl dat er een streep door de Spring MET Tour II gaat en inmiddels heeft de organisatie zelf ook een persbericht gepubliceerd over de afgelasting.

De organisatie achter de MET Tour schrijft in een persbericht: “De organisatie van de Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova, Spanje, heeft het tweede deel van de lentetour (Spring MET II, ​​​​7-26 februari 2023) geannuleerd nadat vier paarden op het concours positief waren getest op het EHV-1 virus. De vier paarden die positief zijn getest, hebben koorts, maar vertonen geen tekenen van een neurologische verschijnselen.”

Zes paarden met koorts

“Op dinsdag 21 februari 2023 zijn tien paarden in hetzelfde stallenblok in isolatie gegaan in overeenstemming met het FEI Veterinair Reglement, zes daarvan hadden koorts. Alle tien de paarden stonden gestald in dezelfde tent op het concoursterrein voordat ze in isolatie gingen. Op dezelfde dag werden bij alle tien de paarden monsters genomen. Op woensdag 22 februari waren vier van de tien tests positief, vier negatief en twee niet eenduidig. De tests werden geanalyseerd door VISAVET.UCM in Madrid.”

82 paarden moeten blijven

“De veterinaire overheidsdienst van Valencia heeft besloten dat alle 82 paarden die in dezelfde tent waren gestald als de vier die positief zijn getest, minimaal een week op het concoursterrein moeten blijven. Het is verplicht dat al deze paarden op donderdag 23 februari worden getest op rhino, gevolgd door een tweede test zeven dagen later. Paarden die negatief testen, zijn dan vrij om het concoursterrein te verlaten. Deze paarden zullen terug moeten naar hun eigen stallen en worden geblokkeerd in de FEI-database volgens de FEI-regels.”

Bijna 1.000 paarden geblokkeerd in FEI database

“Alle andere paarden – die niet in dezelfde tent zijn gestald als de positief geteste paarden – mogen het concoursterrein nu al verlaten, zolang ze tijdens een veterinaire controle vóór vertrek koortsvrij en symptoomvrij zijn. Ook deze paarden zullen terug moeten naar hun eigen stal en worden daarnaast geblokkeerd in de FEI-database volgens de FEI-regels. In totaal namen 989 paarden deel aan de Spring MET II.”

Snel en correct gehandeld

Henk Nooren, als trainer van het Franse team nauw in contact met de FEI, bevestigde eerder al aan Horses.nl dat er snel en correct is gehandeld in Oliva.

“Ze zijn gisteren meteen geïsoleerd en in een andere tent gezet. Alle paarden die in dezelfde grote tent stonden, moeten nog blijven. De paarden in de andere tenten kunnen naar huis, maar mogen voorlopig niet deelnemen aan nationale en internationale concoursen”, aldus Nooren.

Inenten tegen rhino is nog altijd niet verplicht door de FEI. De ervaring leert dat de enting nog niet 100% beschermd tegen de neurologische variant.

