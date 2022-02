Rhino-uitbraak op Desert International Horse Park Thermal

Op het Desert International Horse Park in Thermal is afgelopen vrijdag een paard overleden vanwege rhinopneumonie (EHV). Sinds 11 februari zijn er meerdere besmettingen met EHV-1 vastgesteld op het enorme internationale concoursterrein, waar in het winterseizoen duizenden ruiters en hun paarden verblijven om te starten. Er zijn direct maatregelen getroffen waarbij besmette en verdachte paarden geïsoleerd zijn, maar de situatie verandert bijna per uur, zo liet de organisatie weten via een verklaring.

Horsenetwork maakte een tijdlijn van het verloop van het aantal besmettingen en meldingen sinds 11 februari. Het begon die dag met de bevestiging van twee paarden die positief testten op EHV zonder neurologische verschijnselen en één paard dat positief was en neurologische verschijnselen vertoonde. Alle drie de paarden werden geïsoleerd en stal 34, waarin zij stonden werd in quarantaine gezet.

Dinsdag

Op dinsdag 15 februari testten nog twee paarden uit dezelfde stal positief nadat ze koorts vertoonden, maar zonder neurologische verschijnselen. Uit een ander stallencomplex worden ook vier paarden getest vanwege verhoogde temperatuur, maar deze waren negatief.

Donderdag

Op donderdag volgt het bericht dat de vijf paarden in isolatie van stal 34 het goed doen en geen symptomen vertonen, maar in stal 6 blijkt een paard dat eerder negatief testte, toch besmet te zijn. Ook dit paard gaat in isolatie en de rest van stal 6 gaat in quarantaine.

Vrijdag

Op vrijdag 18 februari krijgen twee paarden, die eerst alleen koorts hadden toch neurologische verschijnselen en één daarvan moet vanwege de ernst van de klachten geëuthanaseerd worden.

Op zaterdag weer nieuwe besmettingen

Zaterdag werden er twee nieuwe besmettingen vastgesteld bij paarden, die buiten de quarantainestallen stonden. Ook deze twee paarden zijn geïsoleerd en de stallen waarin zij verbleven zijn in quarantaine gegaan. Van de eerste drie besmette paarden zijn er inmiddels twee die negatief testen op het virus.

Geen nieuwe paarden toelaten

De voorzitter van de Amerikaanse gezondheidsdienst heeft aangegeven er alles aan te doen om deze uitbraak op het terrein zo snel mogelijk te beëindigen, maar dat het kan zijn dat berichtgeving niet helemaal up to date is omdat de situatie van uur tot uur kan veranderen. De focus ligt in dat geval vooral op het snel handelen en het snel isoleren van paarden. Wel is het advies gegeven om geen nieuwe paarden meer toe te laten en voor eventueel vertrek van paarden goed met de dierenarts te overleggen wat in het individuele geval de beste beslissing is.

Bron: Horsenetwork/Deserthorsepark