Rhino uitbraak op pensionstal in Doorwerth

Op pensionstal De Snippervlucht in Doorwerth is rhinopneunomie uitgebroken. De pensionstal heeft de deuren gesloten en alle paarden mogen minstens een maand niet van het terrein af. Een 35-jarig pensionpaard met verlammingsverschijnselen is aan het virus overleden. Zeker zeven van de tachtig paarden zijn positief getest, maar hebben tot dusver geen ziekteverschijnselen.

“De quarantainetijd is vier weken, maar bij elk nieuw geval blijven we langer op slot”, vertelt eigenaar Dirk Jan van den Born aan De Stentor.

De meeste maneges en pensionstallen in de regio Arnhem hebben voorzorgsmaatregelen getroffen. Klanten, voerleveranciers en dierenartsen wordt gevraagd om even niet te komen, of om extra hygiënemaatregelen te treffen, indien ze op De Snippervlucht zijn geweest.

