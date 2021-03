Rhino-uitbraken al vanaf januari in België: meldingsdatabase geeft inzicht

Equi Focus Point Belgium is een door de Belgische paardensector in het leven geroepen meldingsportaal voor besmettelijke paardenziekten. Op het portaal is duidelijk te zien dat rhinopneumonie al vanaf begin januari meer voorkomt, de neurologische variant en de abortusvariant (vaker). Ook zijn er inmiddels al vijf uitbraken in België die te linken zijn met Valencia.

België geeft het voorbeeld: zo kan meer openheid er uit zien. Op het meldingsportaal dat geleid wordt door Dr. Annick Gryspeerdt is te zien dat België vorige week al vier uitbraken uitbraken had die te linken zijn met Valencia. Er waren in de afgelopen weken ook nog een uitbraken die niet direct te linken is aan Valencia. Daaronder een grote met 20 paarden met koorts.

15 uitbraken

In totaal waren er vanaf januari al meer dan vijftien uitbraken van rhinopneumonie in België. Begin januari ook twee uitbraken van de neurologische variant op dezelfde stal in Luik.

Oproep tot waakzaamheid eind januari

Gryspeerdt schreef eind februari een oproep tot waakzaamheid. “Sinds het begin van de maand januari werden twee gevallen van zenuwstoornissen door EHV1 vastgesteld in een stal in de provincie Luik. Er werd onmiddellijk een quarantaine ingesteld sinds het begin van de symptomen. Naast deze tot nu toe beperkte uitbraak van zenuwstoornissen, worden momenteel meer positieve gevallen van EHV4 bij zowel respiratoire problemen als abortus vastgesteld dan gewoonlijk. Wij willen er u graag op wijzen dat waakzaamheid geboden is.”

Minstens drie weken quarantaine voor Valencia-paarden

Gryspeerdt schrijft over de Valencia-terugkeerders: “Momenteel zijn er in België reeds verschillende paarden vanuit Valencia aangekomen die op dit moment ziektesymptomen vertonen. Wij raden ten stelligste aan om alle paarden die vanuit Valencia teruggekomen zijn in strikte quarantaine te plaatsen voor drie weken, ongeacht of deze ziektetekenen vertonen of niet. Ook paarden die geen symptomen vertonen kunnen het virus meebrengen en verspreiden. Verder dienen bij enige verdenking of voor het opheffen van de quarantaine de nodige testen uitgevoerd worden om uit te sluiten dat deze paarden besmettelijk zijn.”

De dierenarts benadrukt: “Een negatieve neusswab sluit een infectie niet uit, de replicatie ter hoogte van de neus kan sterk beperkt zijn in tijd. Om een zo zeker mogelijke diagnose te bekomen, dient eveneens een PCR uitgevoerd te worden op ongestold bloed bij een negatieve neusswab.”

Bekijk hier de meldingen in de database

Bron: Horses.nl/EFPB