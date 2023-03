Rhino vastgesteld in Breda

Bij pensionstal De Graaf in Breda in rhinopneumonie vastgesteld. De stal had afgelopen weekend een paard in isolatie gezet en gisteren werd de uitslag bekend. Het paard is positief getest, het gaat om de verkoudheidsvorm.

De stal heeft de gelijk de nodige maatregelen genomen. “Dit betekent ook dat er momenteel geen bezoekers welkom zijn op de stal en we ons ook beperken op bewegingen op de stal zelf. Ook hebben we de bewegingen naar buiten toe gestopt en is onze stal in isolatie. Dit alles om verspreiding te voorkomen. We hopen dat het bij dit ene geval blijft en op ieders begrip om door deze lastige periode heen te komen.”

Bron: Horses.nl