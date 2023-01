Rhino vastgesteld in Dalerveen

Bij manege Boekweitakkers in Dalerveen is rhinopneumonie vastgesteld. Het paard had aanvankelijk koliekverschijnselen en temperatuursverhoging maar op de kliniek werden geen bijzonderheden vastgesteld. Een aantal dagen later werd echter rhinopneumonie vastgesteld. Het gaat om type EHV-1. De stal heeft haar deuren gestoten en alle activiteiten afgelast.

“Maandagavond 2 januari was er een paard met koliekverschijnselen en temperatuursverhoging. Omdat er geen duidelijke diagnose op stal gesteld kon worden en het mogelijk iets ernstigs was, is besloten het dier naar een kliniek te brengen. Daar is niets bijzonders vastgesteld. Het paard is twee dagen later gezond en wel weer terug naar Dalerveen gegaan. De volgende dag had het dier weer koliekverschijnselen. Vanwege een vermoeden van een probleem in of rond het bekken is het paard weer naar een kliniek gebracht. Wederom konden ze geen grote afwijkingen vinden bij het dier. De volgende dag (vrijdag 6 januari om 16.00 uur) werd echter de diagnose EHV1 (ook wel rhino(pneumonie) genaamd) gesteld”, aldus manege Boekweitakkers die daarop besloot de manege direct te sluiten.

24/7 gemonitord

In de laatste update meldt de manege: “Op dit moment (7 januari) zijn er in de stallen naast de grote hal geen ziektegevallen. Wel zijn er enkele paarden met koorts in de voorste stal waar geen publiek komt. Er is een scheiding tussen beide afdelingen aangebracht en het is alleen aan verzorgers toegestaan om de stallen te betreden. Er geldt een omkleedplicht als men van de ene naar de andere stal gaat en alle hygiënemaatregelen worden in acht genomen. Alle dieren worden 24/7 gemonitord en de zieke dieren worden uiteraard behandeld.”

Bron: Horses.nl/FB