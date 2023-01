Rhinopneumonie bij Ruitersport Centrum Lingebos in Vuren

Ruitersport Centrum Lingebos in Vuren meldt op facebook dat er bij een paard rhinopneumonie is vastgesteld. In een bericht van 6 januari meldt de manege dat het betreffende paard op de kliniek in Utrecht staat. In het bericht wordt nog geen melding gemaakt van verdere besmettingen.

Ruitersportcentrum Lingebos schrijft: “Kortgeleden is één van onze paarden in de kliniek in Utrecht opgenomen, helaas ontvingen wij kort daarna niet zo goed nieuws waar wij jullie over moeten informeren. Bij dit paard is tot onze schrik rhinopneumonie vastgesteld. Vooralsnog heeft hij de verkoudheidsvariant […] De aankomende maand is heel erg spannend voor zowel ons paard als voor ons omdat we niet weten welke vorm hij krijgt en of hij het gaat redden.”

Direct geïsoleerd

“Wij kunnen niet vaststellen waar of via wie hij dit virus heeft opgelopen, we weten wel dat het er nu is en dat elk paard drager kan zijn of zijn geweest van dit virus. Wij hebben dit paard direct geïsoleerd van de rest. We volgen het protocol van universiteit kliniek Utrecht. Verder temperaturen wij onze paarden twee keer per dag en houden ze nauwlettend in de gaten en proberen we het contact zoveel mogelijk te vermijden.”

“Wij doen ons uiterste best om elke vervolg besmetting tegen te gaan. Helaas is het een zeer onvoorspelbaar virus.”