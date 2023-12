Op een locatie in Noord-Brabant is rhinopneumonie vastgesteld. Het gaat om type 1. De getroffen stal is VDP Stables in Wouwse Plantage.

Rhinopneumonie type 1 kan zich uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen. Een paard op VDP Stables vertoonde donderdag acuut klachten van ataxie en is daarna direct opgenomen in een kliniek. De stal is voorlopig in quarantaine.

Bron: Horses.nl