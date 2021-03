Rob Ehrens uit zorgen om rhino-virus in Limburg

Ehrens wil zijn paarden en zijn stal beschermen en geen risico nemen. ”We proberen mensen vanuit het bedrijf in Weert niet hiernaartoe te halen.”

Incubatietijd maakt het lastig

De paarden van Ehrens zijn al weken thuis en deze week ingeënt tegen het rhino-virus. ”De incubatietijd van drie weken maakt het lastig. We hopen dat er na deze periode niks besmet is.”

‘Paniek is nu uit den boze’

Paniek is volgens de bondscoach nu uit den boze. ”Mijn belangrijkste taak is nu om niet gestrest te raken. Ik moet in alle rust kijken wat we weer kunnen gaan doen.”

