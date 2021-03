Rob Ehrens: ‘Zoveel paarden op één locatie moeten we niet langer willen’

Bondscoach Rob Ehrens pleit voor veranderingen in de wedstrijdsport om in de toekomst uitbraken van het besmettelijke rhinovirus te voorkomen. "We moeten onze paarden weerbaarder maken”, zegt Ehrens. "Dat kunnen we onder meer doen door de wedstrijdkalender aan te passen.”

Sinds maart liggen in tien Europese landen de internationale wedstrijden stil, nadat op CSI Valencia een uitbraak van het rhinovirus plaatsvond. Ehrens: “Er zijn wedstrijden waarbij te veel paarden op één locatie staan. Soms 400 onder een dak. Dat moeten we niet langer willen. Het virus is ‘airborne’, als één paard het krijgt, krijgen een heleboel het.”

Kwetsbaarder voor virus

In meerdere opzichten zijn wedstrijden intensiever geworden, zegt Ehrens. Niet alleen wat betreft de stalling. “Door alle wedstrijdreeksen die er zijn en het vele reizen die die met zich meebrengen worden paarden kwetsbaarder voor een virus. Omdat het zo intensief is. Bij mensen is dat niet anders, zie corona. Natuurlijk kan vaccinatie helpen en wij doen dat ook. Misschien moeten we toe naar een verplichting. Maar tegen de ernstige vorm van rhino (de neurologische vorm) helpt het vaccin niet.”

Quarantaine en heel serieus

Vooralsnog is uiterste waakzaamheid geboden. “De huidige uitbraak is nog niet voorbij. Ook bij dit virus duiken overal mutanten op. We moeten nu onze atleet, het paard, beschermen en heel streng zijn”, vervolgt Ehrens. “Ik denk dat al onze ruiters daar heel goed mee omgaan. Ik ken er niet één die in het buitenland is geweest en zijn paard niet in quarantaine heeft. We nemen dit heel serieus.”

Lees hier het volledige interview

Bron: Telegraaf