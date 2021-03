Schlüsselburg verliet Valencia half februari, paarden pas deze week positief

Gisteren werd bekend dat twee paarden van de Duitse springruiter Sven Schlüsselburg in Doha, waar hij zou deelnemen aan de eerste etappe van de Global Champions Tour, positief getest zijn op rhinopneumonie. Dat terwijl hij niet direct van Valencia naar Doha vloog en de paarden eerst nog thuis en in quarantaine in Doha fit en negatief had. De paarden werden maandag, ruim twee weken na vertrek uit Valencia, positief getest.

Zowel toppaard van Schlüsselburg, de twaalfjarige Bud Spencer (v. Artiest de Wynckel) als de negenjarige merrie Nascari (v. Nabab de Reve) werden afgelopen maandag positief op rhinopneumonie getest in Doha. Dat terwijl Schlüsselburg met de paarden al voor 14 februari (!) afreisde van de CES Valencia Tour.

Thuis in quarantaine

Met de Global Champions Tour in zijn achterhoofd liet Schlüsselburg de Grote Prijs op CSI Valencia op 14 februari (nu ruim twee weken geleden) schieten en ging al eerder terug naar Duitsland. Om zo de paarden thuis nog een kleine pauze te gunnen en aan de quarantaineverplichtingen voor Doha te kunnen voldoen.

‘Godzijdank op tijd weg’

Toen de rhino-uitbraak bekend werd, begin vorige week, was Schlüsselberg al in Doha. Hij werd door de FEI opgeroepen zijn paarden te testen. Het resultaat: beide negatief. Wel werden de paarden uit voorzorg direct afgezonderd. “Godzijdank zijn we op tijd vertrokken, dacht ik”, aldus de ruiter.

Hele week fit

De hele week in quarantaine in Doha bleven Schlüsselbergs paarden fit. Tot afgelopen maandag: lichte koortsverschijnselen bij Bud Spencer. “We gingen van griep uit, omdat hij al negatief getest was.” De FEI wilde het zekere voor het onzekere nemen en schreef voor dat een tweede test werd gedaan. Het resultaat: beide paarden positief, ruim over de gebruikelijke incubatietijd van zeven tot tien dagen.

Merrie weer negatief, Bud Spencer nog positief

Inmiddels is de negenjarige merrie Nascari wel weer negatief getest en heeft ook geen verschijnselen meer. Bud Spencer heeft nog lichte verschijnselen en is nog positief.

Zorgen om de paarden thuis en

“Ik maak me nu natuurlijk ook grote zorgen om de paarden thuis. We kunnen alleen maar bidden dat het meevalt”, zegt Schlüsselberg en hij wijst ook op de valse zekerheid van een negatieve test.

Dat deed eerder ook al topruiter Philippe Rozier. Ook hij was al eerder weg in Valencia en zijn paarden werden negatief getest. Toch is zijn topper Rahotep Toscane nu ziek.

