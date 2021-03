Schüsselberg verliest alle veulens dit seizoen

Sven Schüsselberg liet eerder al weten dat hij er bang voor was. Dat alle drachtige merries hun veulen zouden verwerpen door de rhino-uitbraak op zijn stal na terugkeer van de CES Valencia Tour. Die angst is nu waarheid geworden: de FEI meldt dat de drie overgebleven drachtige merries nu ook hun veulen hebben verworpen.

De Duitser Sven Schlüsselberg keerde op 12 februari terug van de CES Tour in Valencia naar zijn thuisbasis in Ilsfeld, om zo zijn toppaarden nog even rust te geven voor de deelname aan de Global Champions Tour in Doha. De uitbraak in Valencia was destijds nog niet bekend en zo zette Schüsselberg zijn sportpaarden ‘gewoon’ tussen de anderen.

Fatale gevolgen

Dat had fatale gevolgen. Eerder maakte Schüsselberg al bekend dat hij door de uitbraak twee sportpaarden verloor, één pasgeboren veulen liet het leven en vijf drachtige merries verworpen hun veulen. “We zijn bang dat we alle veulens verliezen”, zei Schüsselberg op 11 maart. Die angst is nu waarheid geworden, is op te maken uit de tijdlijn van de FEI over de Valencia-uitbraak. “Nog drie merries hebben hun veulen verworpen op de stal waar eerder twee paarden en een pasgeboren veulen overleden en vijf drachtige merries verworpen hebben.”

Schüsselbergs paarden weer terug uit Doha

De FEI meldt overigens ook nog wel wat goed nieuws. De twee paarden van Schüsselberg die nog in quarantaine stonden in Doha, daaronder zijn topper Bud Spencer, zijn inmiddels weer veilig teruggekeerd naar Europa.

Terugkeerder Valencia positief getest in Duitsland

De FEI meldt op dezelfde tijdlijn vandaag dat een nieuwe Valencia-terugkeerder positief op rhinopneumonie is getest in Duitsland.

Bron: FEI/Horses.nl