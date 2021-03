Sloet over rhino-situatie: ‘Nog geen reden voor extra maatregelen’

Naar aanleiding van de verlenging van de 'rhino-lockdown' door de FEI heeft de KNHS contact gehad met prof. dr. Marianne Sloet van de Universiteitskliniek voor paarden in Utrecht. Haar advies luidde kort na het bekend worden van de uitbraak en diens omvang dat er geen extra maatregelen nodig zijn buiten het topsportcircuit. Dat geldt nog steeds.

“Er is op dit moment, naast de duidelijke maatregelen die gelden voor (top)sportpaarden die terugkomen van buitenlandse wedstrijden waar ze mogelijk in contact zijn gekomen met paarden uit Valencia, Vejer de la Frontera en Doha, vooralsnog geen reden het beleid in Nederland te verscherpen. Wel is het van belang extra alert te zijn op mogelijke symptomen van rhinopneumonie en daar adequaat naar te handelen.”

Geen kadertrainingen, wel onderlinge activiteiten

“De KNHS heeft besloten om uit voorzorg alle kadertrainingen, waar het topsportpaarden betreft, te annuleren tot en met 11 april. We zien vooralsnog geen aanleiding om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten t/m 26 jaar te annuleren.”

“Als iedereen attent is, zijn/haar paarden goed in de gaten houdt, zo nodig temperatuurt én eerlijk is over het feit of zijn/haar paarden wel of geen contact hebben gehad met paarden uit het topsport circuit, dan is er op dit moment geen reden om allerlei activiteiten in Nederland te stoppen.”

Niet de grenzen opzoeken

“Het is hierbij wel van groot belang dat iedereen zich aan de regels houdt en deze onderlinge activiteiten alleen georganiseerd worden op de eigen verenigingslocatie of manege. Zoek dus niet de grenzen op van wat mag. Het is niet de bedoeling onnodige reisbewegingen te maken. Het grootschalig organiseren van bijvoorbeeld oefenparcoursen is daarom sterk af te raden. Dit geldt zowel vanwege corona als vanwege rhinopneumonie. Komen er toch paarden van buitenaf op een stal dan is het aan te raden deze paarden vooraf te temperaturen.”

Paarden uit het buitenland

Voor paarden die uit het buitenland naar Nederland komen gelden duidelijke regels. Zij moeten bij aankomst in isolatie geplaatst worden. Klik hier voor alle maatregelen die opgevolgd moeten worden.

