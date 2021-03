Sunshine Tour: FEI-sancties voor vertrokken ruiters en paarden geblokkeerd

Ruiters die gisteren met hun paarden vertrokken zijn vanaf de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera zonder gezondheidscertificaten worden gesanctioneerd door de FEI en de paarden worden geblokkeerd in de database.

De Spaanse paardensportbond heeft een persbericht opgesteld over de gewenste gang van zaken op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera, waar gisteren paniek uitbrak toen een paard neurologische symptomen van rhinopneumonie liet zien. “Na een risicioanalyse van het Spaanse ministerie van Landbouw, de FEI, de Spaanse bond en de organisator is besloten om het concours tot en met zondag doorgang te laten vinden om zo te zorgen dat de paarden georganiseerd kunnen vertrekken.”

Paarden mogen alleen weg met gezondheidscertificaat

Volgens aanwezigen brak er op het concours gisteren grote paniek uit toen bekend werd dat er een paard met neurologische symptomen was op het concours. Ruiters schijnen vertrokken te zijn zonder gezondheidscertificaten en paspoorten. Dat was niet de bedoeling: “Paarden mogen alleen het terrein af met gezondheidscertificaten en TRACES-documenten. Er komt extra personeel om die certificaten en documenten klaar te maken.”

Sancties

Volgens de Spaanse bond volgen er sancties voor ruiters die zonder die papieren vertrokken zijn. “We geven dit door aan de nationale autoriteiten in het land van herkomst en er komen sancties.”

Maar ook de FEI gaat sanctioneren: “De FEI zal alle paarden die zonder gezondheidscertificaten vertrokken zijn blokkeren in de database en de betrokken ruiters sanctioneren.”

Paarden in quarantaine

“Paarden die in de eerste weken in hetzelfde stallenblok stonden als het betreffende paard met symptomen (volgens bronnen gaat het om een paard van een Zweedse, red.) worden geïdentificeerd en moeten worden geïsoleerd.”

Nederlandse ruiters

Op de Sunshine Tour waren gisteren nog rond de vijftien Nederlandse ruiters met paarden aanwezig: Geert van Asten (Bladel), Roelof Bril (Westendorp), Aniek Diks (Vorstenbosch), Kim Emmen (As) , Doron Kuipers (Mijnsheerenland), Lars Kuster, Sophia Loojenga, Georgina Maas, Tom Martens, Gerco Schröder (Tubbergen), Henk van de Pol, Frank Schuttert (Ommen), Vincent Voorn, Pascal Uytendaal (Horst) en Cindy van der Werf stonden deze week nog op de startlijsten. Daarnaast waren er ook nog een stel buitenlandse ruiters aanwezig op de Sunshine Tour die in Nederland gevestigd zijn. Welke ruiters vertrokken zijn en welke nog in Vejer zijn, is op dit moment nog niet precies duidelijk. De redactie van Horses.nl heeft de KNHS gevraagd om een update.

Bron: Horses.nl/RFHE