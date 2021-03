Terugkijktip: Webinar over rhinopneumonie

Naar aanleiding van de dramatische uitbraak van rhinopneumonie op het concours in Valencia, organiseerde Paardenkrant-Horses.nl in samenwerking met Royal GD donderdagavond een webinar over deze ziekte. Drie deskundigen legden uit wat rhinopneumonie is, hoe de verspreiding werkt en wat je kunt doen om te voorkomen dat je paard besmet raakt. Dit webinar is nu gratis terug te kijken.

Als hoofdredacteur van Paardenkrant-Horses.nl presenteerde Dirk Willem Rosie het webinar, dat plaatsvond in de studio van Eisma Horsesmedia (uitgever van Paardenkrant-Horses.nl) in Doetinchem. Als eerste deskundige kwam Kees van Maanen, veterinair microbioloog van GD, aan het woord. Hij vertelde over de huidige status van rhinopneumonie in Europa: wat is het, hoe verspreidt het zich en hoe kun je testen?

Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, hoogleraar inwendige ziekten paard aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, was de tweede spreker. Zij gaf aan de hand van video’s uitleg over het klinische beeld van de neurologische vorm, hoe te behandelen en belangrijker nog: wat je kunt doen om een uitbraak zo goed mogelijk te managen en zo mogelijk te voorkomen.

Tenslotte vertelde KNHS-directeur Topsport Iris Boelhouwer wat het inhoudt voor de Nederlandse (top)wedstrijdsport. Aan het eind van het webinar was een vragenronde. Wegens het enorme kijkersaantal was het helaas niet mogelijk om alle vragen te beantwoorden, en daarom werden de meest voorkomende vragen vanuit het publiek behandeld.