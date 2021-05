Toch positieve EHV-test in verband met CDI Ornago

De FEI meldt op de timeline waar actueel de gang van zaken omtrent het EHV-1 virus wordt weergegeven, dat er een paard positief testte op rhino, dat te traceren is naar het CDI Ornago. Bijna twee weken geleden werd bekend dat drie paarden van Morgan Barbançon positief testten op het EHV-1 virus. Ze liet al haar paarden in de aanloop van het concours onderzoeken. Na aankomst in Italië hoorde de voor Frankrijk rijdende amazone dat drie paarden positief waren die niet aan deze wedstrijd deelnamen.

De drie paarden waarmee ze naar Ornago reisde hadden op dat moment allemaal geen symptomen en testten negatief. Volgens de FEI was het pas na haar vertrek dat een van de drie paarden waarmee ze naar Italië reisde opnieuw positief werd getest. De 24 dieren die in dezelfde stal als de paarden van Morgan Barbançon in Ornago stonden, werden vervolgens getest. Volgens de FEI bleken al deze tests aanvankelijk echter negatief.

FEI blokkeert paarden

Inmiddels zijn de overige 24 paarden teruggekeerd naar huis. Twee van hen kregen daarna thuis koorts, meldt de FEI. Een van de twee dieren is positief getest op EHV-1. Als gevolg hiervan heeft de FEI, naast de drie paarden van Barbançon, nu de andere 24 paarden die in dezelfde stal in Ornago gehuisvest waren, geblokkeerd. Voordat ze weer aan wedstrijden kunnen deelnemen, moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Negatieve testen

Barbançon schreef op social media: ”Ik heb de paarden die aanvankelijk positief testten allemaal opnieuw laten testen en die waren allemaal negatief. Ze hebben de hele tijd geen symptomen vertoond, maar blijven in quarantaine. Het is een grote opluchting voor mij dat het weer goed met ze gaat.”

Bron: Horses.nl/St-Georg/FEI