Update FEI EHV-1: MET-Tour Oliva IV gaat door volgens plan

De organisatie van de Mediterranean Equestrian Tour - Oliva Nova heeft vandaag bekend gemaakt dat de vierde week van de Tour doorgaat volgens plan. Op Facebook schrijft de organisatie dat de situatie ''onder controle'' is en de vierde week van de tour, gepland van 4 tot 23 april, door kan gaan.

Enkele weken geleden werd de paardenwereld opgeschrikt door een nieuwe EHV-1 uitbraak. De organisatie in Oliva nam snel maatregelen en de wedstrijd werd afgelast. Inmiddels lijkt de situatie enigszins onder controle en mogen 14 paarden het terrein in Oliva verlaten.

Situatie onder controle

”Wij zijn opgelucht te kunnen aankondigen dat de situatie na de bevestigde gevallen van EHV-1 tijdens Spring Met II 2023 onder controle is. De 56 paarden die momenteel nog op ons terrein verblijven mogen naar huis zodra aan de strenge testvereisten van de FEI en de Federale Veterinaire Autoriteit is voldaan. 14 van de 56 paarden hebben na een negatieve test al groen licht gekregen om ons terrein te verlaten.”

MET-Tour IV gaat door

”Tien paarden, zonder noemenswaardige klinische symptomen, zijn overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis voor paarden in Valencia (CEU) waar ze verder nauwlettend in de gaten worden gehouden. Gezien de ontwikkelingen op het terrein hebben wij er alle vertrouwen in dat Spring MET IV – gepland van 4 tot 23 april 2023 – volgens plan kan doorgaan.”