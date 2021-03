Update FEI: Nog een Doha-paard positief getest

Een springpaard in Frankrijk, dat op het concours in Doha is geweest, is ook positief getest op EHV1. Het paard is ook ziek. Dat maakt de FEI vandaag bekend. Het Franse paard had contact met een Belgisch paard dat al eerder positief testte, maar inmiddels weer negatief is getest. Uit Valencia kwam vandaag redelijk goed nieuws.