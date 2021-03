Valencia: ‘Deze organisator mag nooit meer organiseren’

De Duitse ruiters zijn tot nu zeer hard getroffen door de rhino-uitbraak in Valencia. Vier Duitse paarden stierven op het concours, een vijfde die al was teruggekeerd naar huis naar verluidt vandaag in Duitsland (Horses.nl zoekt nog bevestiging). Het Duitse team trekt er ook enorm aan op in Valencia – waar nog steeds van alles misgaat – om het drama in zo goed mogelijke banen te leiden. Onder andere door uit eigen portemonnee Duitse dierenartsen te laten invliegen.

Trainer Hilmar Meyer nam met verschillende ruiters en in totaal 24 paarden deel aan de CES Valencia Tour en een andere Duitse trainer, Axel Milkau, ook nog met een stel paarden en ruiters. Meyer probeert alles wat in zijn macht staat te doen in Valencia en Milkau probeert te ondersteunen vanuit Duitsland en telefoneert dag en nacht met de mensen daar.

Begin februari al zieke paarden

Milkau meldt in een video-interview van een half uur op Reiterjournaal dat er zowel door de organisatie als door de Spaanse bond, de Spaanse autoriteiten en de FEI ontzettend langzaam is gereageerd en dat daardoor alles zo uit de hand is gelopen.

De eerste paarden hadden volgens Milkau al koorts begin februari en zelfs toen duidelijk was dat het ging om rhinopneumonie en het eerste paard in de kliniek stond duurde het nog meer dan een week voordat er actie werd ondernomen.

Koortsgolf op 19 februari, ruim week later nog geen testresultaten

De grote koortsgolf begon op 19 februari (vrijdag), op zaterdag 20 februari kwamen al de eerste paarden op de kliniek terecht en een dag later werd het concours ‘smiddags gestopt, op maandag 22 februari werden de eerste paarden getest. Acht dagen later, toen de pleuris al was uitgebroken, was er van die testen nog niet één resultaat.

Nooit meer concours organiseren

“Deze organisator zou nooit meer een concours mogen organiseren”, zegt Milkau. “En ook de Spaanse bond heeft ontzettend slecht en onverantwoord gereageerd. Een compleet falen.”

Bekijk de video hier

Nog steeds problemen

Milkau legt ook uit dat er nu nog steeds problemen zijn en dat de ruiters zelf bijna alles hebben moeten regelen – en daarbij ook nog werden tegengewerkt door de Spaanse bond cq. de organisatie. “We hebben zelf hier dierenartsen naar toe gehaald in samenwerking met de FEI en die mochten in eerste instantie het terrein niet op.”

“En nu nog steeds: er is nog steeds geen duidelijke crisisstaf!”

Inzamelingsactie

Axel Milkau, Tina Gerfer, een voormalig springamazone en anderen zetten een inzamelingsactie op om de ruiters in Valencia te ondersteunen. Vanavond maken Axel Milkau en Hilmar Meyer een lijst van wat er nodig is in Valencia. Zodra de Gofundme bekend is, zal Horses deze link delen.

Bron: Horses.nl/Reiterjournal