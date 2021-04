Valencia verliest CDI’s, EK jeugd waarschijnlijk ook naar andere locatie

De CES Tour in Valencia, waar de rhinoramp zich voltrok, zou dit voorjaar ook het toneel zijn van enkele dressuurwedstrijden. Twee CDI's stonden op de agenda in april (15-18 en 22-25 april) en de relatief jonge concoursorganisatie had ook de Europese Kampioenschappen dressuur voor jeugdruiters toebedeeld gekregen. Daar gaat het waarschijnlijk allemaal niet van komen.

Op de FEI kalender stond al enige tijd ‘to be confirmed’ in de kantlijn bij de twee CDI’s in april en nu is duidelijk dat beide dressuurwedstrijden worden geannuleerd. Dat heeft de organisatie zelf bekend gemaakt.

Jeugd EK op alternatieve locatie in Spanje

Wil de FEI nog wel zo’n kampioenschap op dat terrein en bij die organisatie na de gebeurtenissen van de afgelopen weken? Dat vroeg de redactie van Horses.nl in de digitale Valencia-persconferentie in maart al aan FEI secretaris-generaal Sabrina Ibáñez. “Zo’n beslissing moet altijd door het FEI-bestuur genomen worden, dus daarover kan ik nu geen uitspraken doen. Verder moeten we ook het onderzoek naar de gang van zaken in Valencia afwachten. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek zal het bestuur van de FEI besluiten of dit FEI-kampioenschap eventueel elders wordt toegewezen”, aldus Ibáñez destijds.

Nu is duidelijk dat Valencia als locatie voor het FEI kampioenschap zeer onzeker is. De organisatie laat weten dat er een alternatieve locatie wordt gezocht in Spanje.

Bron: Horses.nl