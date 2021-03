‘Valencia’-virus eist nieuwe slachtoffers in Wallonië

Equi Focus Point Belgium meldt twee overleden paarden bij een aan Valencia gerelateerde uitbraak van EHV-1 in de regio Henegouwen. Het gaat om 20 paarden met koorts, waarvan er vier neurologische verschijnselen vertonen. Twee van deze paarden zijn inmiddels geëuthanaseerd.

Equi Focus Point Belgium is door de Belgische paardensector zelf in het leven geroepen om de uitbraak van besmettelijke paardenziekten te monitoren en te bestrijden. Eerder maakten we al melding van zeven aan Valencia gerelateerde uitbraken.

Bron: Horses.nl/EFPB.be