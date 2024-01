VDP Stables weer vrij van rhino: ‘Het moet geen taboe zijn’

Vorige maand werd bij VDP Stables in Wouwse Plantage rhinopneumonie type 1 vastgesteld. Nu is er goed nieuws voor familie Van der Poel. Het getroffen paard maakt het naar omstandigheden goed en gaat een revalidatietraject in. Hoewel er voor rhino geen meldingsplicht is, wil Astrid van der Poel open een eerlijk zijn. "De grond is onder onze voeten weggezakt maar rhino moet geen taboe zijn."

VDP Stables koos er vorige maand voor om het geval van rhinopneumonie op hun bedrijf op sociale media bekend te maken. “Het is volle bak in onze binnenbaan. Er komen verenigingen rijden en we organiseren wedstrijden en oefenparcoursen. Die mensen komen niet op stal en de stallen liggen niet bij de binnenbaan, maar het is toch één terrein. Zodoende hebben we ervoor gekozen om te sluiten. Dat ging als een lopend vuurtje en de telefoon stond roodgloeiend. Er wordt van alles naar je oren gesmeten maar ik wilde de stallen ontsmetten en heb het toen op Facebook gezet. Dan kan je ook niemand vergeten”, vertelt Astrid van der Poel van VDP Stables aan Horses.nl.

Grond zakt onder voeten vandaan

Van der Poel, die dertig paarden op stal heeft en zich bezig houdt met fokkerij, zadelmak maken, keuringsklaar maken, instructie, sport en transportservice, kreeg veel bijval uit de professionele paardenwereld. “Rhino is echt een taboe. Hoe is het gekomen? Je weet het gewoon niet. Ik ben zelf hartstikke voorzichtig en zo zorgvuldig met drachtige merries op stal maar kreeg het toch. De grond zakt onder je voeten vandaan maar de echte paardenmensen waren heel positief over onze openheid. Er zijn heel veel mensen die ons gesteund hebben.”

Geen koorts of snottebellen

Het getroffen paard is een vijfjarige merrie. “We dachten dat het paard vastgelegen had en dachten aan een gebroken heup of bekken. Het is een super sportpaard en de dag ervoor was ze nog helemaal gezond. De dierenarts die het paard onderzocht zei: ‘Neurologisch doet alles het gewoon’. Maar bij het opvoelen zat ze vol mest en een volle blaas. Ze had geen persdrang en toen zijn we doorverwezen naar een kliniek. We hebben haar gelijk naar de kliniek gebracht en daar hebben ze heel goed gehandeld en verder gezocht. Ze had geen koorts of snottebellen dus rhino komt helemaal niet in je op. De kliniek heeft toch op rhino getest en de neusswab was schoon maar uit de bloedtest kwam rhino.”

Durven terugkomen

Inmiddels staat de merrie weer in haar eigen stal. “Ze mest en plast weer. Voor de zekerheid geven we haar deze week de laatste medicijnen maar het gaat al zo veel beter en ze gaat nu een revalidatietraject in. De overige paarden op stal hebben gelukkig nergens last van gehad. We hebben ze getemperatuurd, heel goed geobserveerd en licht gewerkt. Met deze kou zijn ze fris zat en het is fijn dat ze binnenkort weer kunnen opstarten”, vervolgt Van der Poel. “Het bedrijf ligt stil en we houden vast aan vier weken quarantaine, die loopt op 20 januari af. We hopen dat de mensen dan weer durven terug te komen en we kijken er naar uit om weer op concours te gaan.”

Oog van de naald

Hoewel Van der Poel door een zware periode is gegaan, mede door mensen met veroordelingen, pleit ze voor openheid in de sector. “Je kan je paard aan rhino verliezen en wij zijn door het oog van de naald gekropen. Maar het moet geen taboe zijn, rhino is corona onder de paarden. Het kan iedereen overkomen, of je nu één of dertig paarden hebt staan.”

Bron: Horses.nl