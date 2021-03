Veterinaire noodhulp onderweg naar Valencia

Aspirinepoeder, spuiten, naalden en vitamine C worden morgenochtend met een koerier naar Valencia gestuurd. Paardenkliniek De Watermolen en transportbedrijf Horses2Fly hebben de handen ineengeslagen en sponsoren deze producten.

”We hebben vanaf de eerste dag contact met Micky Morssinkhof en Melvin Greveling om hun paarden zo goed mogelijk te ondersteunen en bij te staan met advies. Maar we willen natuurlijk veel meer doen”, vertelt Jana Predanic, van dierenkliniek De Watermolen in Haaksbergen.

Aspirinepoeder

Er wordt alvast tien kilo aan aspirinepoeder naar Spanje gestuurd, waar vijftig paarden tien dagen lang gevoerd van kunnen worden. “Voor de paarden die koorts hebben maar nog geen neurologische verschijnselen”, vertelt Jana Predanic. “Het werkt als een bloedverdunner. Het virus zorgt namelijk voor bloedinkjes de ruggenwervels, wat stolsels worden en die belemmeren het ruggenmerg. De aspirinepoeder werkt tegen het vormen van de stolsels.”

‘Per week bekijken hoe het gaat’

Ondertussen wordt het heel iets rustiger in de stallen in Valencia. “Er staan nu dertien paarden in de nabijgelegen kliniek, dus er hangen hier minder in de tuigen. Die keiharde confrontatie, die vreselijke beelden, die hebben we nu niet meer”, vertelt Micky Morssinkhof. “Het lijkt vandaag wat stabieler te zijn, al durf ik dit bijna niet uit te spreken. De incubatietijd is maar liefst dertig dagen. In die periode kunnen ze symptomen ontwikkelen. Het is per week bekijken hoe het met de paarden gaat.”

Bron: Horses.nl/Wendy Scholten