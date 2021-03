Vier nieuwe EHV1 besmettingen in Denemarken

De FEI meldt vier nieuwe EHV1-positief geteste paarden in Denemarken die vanuit Valencia zijn teruggekeerd. Twee van de paarden hebben neurologische verschijnselen. Ook vertonen er meerder paarden in Schotland klinische klachten van het Rhino-virus. Een van de paarden is na terugkeer uit Vilamoura EHV-1 positief getest. De paarden staan geïsoleerd.

De laatste Duitse paarden hebben inmiddels de locatie in Valencia verlaten. Andere paarden uit Hong Kong en China zijn ook vertrokken. Het is bevestigd dat de virusstam bij het paard dat positief testte na deelname aan Gorla Minore niet in verband staat met de uitbraak in Valencia.

Bron: Horses.nl/FEI