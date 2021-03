Willem Greve neemt geen risico en verplaatst College Tour

De KNHS College Tour Springen met Willem Greve op vrijdagavond 5 maart gaat niet door en wordt verplaatst naar een ander moment. Vanwege de uitbraak van de neurologische vorm van rhinopneumonie op het internationale concours in Valencia heeft Greve in overleg met de KNHS besloten op dit moment geen College Tour te geven.

“Daar hebben we natuurlijk alle begrip voor”, aldus de KNHS. “Zodra we een nieuwe datum hebben gepland zullen we dat bekend maken.”

LET OP: Paardenkrant-Horses.nl organiseert samen met Royal GD vanavond om 20.30 uur een webinar over rhinopneumonie. Lees hier meer.

Bron: KNHS/Horses.nl