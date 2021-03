Zadelpresentatie en IBOP Luttenberg uit voorzorg uitgesteld

Op 30 maart start het verrichtingsonderzoek voor dressuur-, spring- en Gelderse hengsten. Op 10 maart zou de zadelpresentatie en herkansing onder het zadel plaatsvinden voor vier jaar en oudere hengsten. Door de uitbraak van het rhino-virus in Valencia heeft het KWPN besloten om de zadelpresentatie en herkansing onder het zadel uit te stellen naar 30 maart, de dag van de aanlevering van de driejarige hengsten.

De oudere hengsten kunnen zich dan presenteren onder het zadel en hun verrichtingsonderzoek starten op de eerder vastgestelde datum van 12 april.

IBOP Luttenberg

In overleg met de Regio Overijssel is de IBOP in Luttenberg, die gepland stond op 24 maart, tot nader order uitgesteld. Zodra een nieuwe datum bekend is zal deze gecommuniceerd worden met de deelnemers.

Entingen op orde

De hengsten dienen voor aanlevering voor het verrichtingsonderzoek hun basisenting voor rhinopneumonie op orde te hebben, zoals beschreven in het veterinair reglement. Ook de merries die op het KWPN-centrum verblijven in het kader van hun EPTM-test zijn ingeënt tegen rhinopneumonie.

