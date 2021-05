Morgan Barbancon Mestre moet rechtsomkeert maken van CDI Ornago na positieve rhinotests bij drie paarden

De FEI werd ervan op de hoogte gebracht dat drie paarden in een stal in Zwitserland positief zijn getest op EHV-1. De positieve resultaten werden pas bevestigd nadat de ruiter op woensdagavond op het Italiaanse CDI in Ormago (ITA) was aangekomen. Inmiddels heeft Morgan Barnancon op Facebook te kennen gegeven dat het om haar paarden gaat.

Na de bevestiging van de positieve resultaten in de thuisstallen hebben alle drie de paarden de locatie inmiddels verlaten, zoals officieel bevestigd is door het systeem op de FEI HorseApp. De FEI houdt de situatie in Ornago samen met de Italiaanse bond in de gaten.

Bron: FEI