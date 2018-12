Schmallenberg-virus kan paarden infecteren

Tien paarden in Iran zijn de eerste paarden wereldwijd die positief testen op anti-lichamen tegen het Schmallenberg-virus, waarvan bekend is dat het herkauwers in sommige delen van Europa infecteert.

Een recent ontdekt virus waarvan bekend is dat het herkauwers in delen van Europa infecteert, kan ook paarden infecteren: onderzoekers hebben net anti-lichamen tegen het Schmallenberg-virus geïdentificeerd, overgebracht door vliegende insecten, bij tien Iraanse paarden. Zij zijn de eerste paarden wereldwijd die positief testen op deze antilichamen, aldus de wetenschappers.

Nieuwe ontdekking

Bij het screenen op antilichamen bij runderen, schapen en geiten, maar ook bij paarden, ontdekten de onderzoekers – onverwachts – dat leden van de paardachtigen positief testten samen met de andere soorten, zei Mehdi Rasekh, DVM, DVSc, een assistent-professor van grote dierlijke interne geneeskunde aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Zabol, in Iran. “De resultaten verrasten ons omdat de positieve reactie werd verwacht bij herkauwers, maar het opsporen van antilichamen tegen het Schmallenberg-virus bij paarden was een nieuwe ontdekking in de wereld,” zei Rasekh.

Duitsland en Nederland

Wetenschappers ontdekten het Schmallenberg-virus in 2011 in Duitsland en Nederland, waar het vee, schapen en geiten infecteerde, zei hij. Die infecties hebben over het algemeen geleid tot koorts, misvormingen van de foetus en abortus.

Verspreiding

Net als paardenpest (AHS) en bluetonguevirus wordt het Schmallenberg-virus overgedragen door bijtende muggen. Met klimaatverandering en meer beweging van mens en dier, overschrijden deze kleine gevleugelde insecten grenzen en brengen ze een verhoogd ziekterisico met zich mee.

De studie, “Detectie van Schmallenberg-virusantilichaam in paardenpopulatie in Noord- en Noordoost-Iran”, werd gepubliceerd in Veterinary World.

Bron: Horses.nl/thehorse.com