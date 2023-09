Sectorraad Paarden organiseert webinar over eigen activiteiten en Sectorfonds

Op dinsdag 24 oktober organiseert de Sectorraad Paarden een webinar over zichzelf. Geïnteresseerden worden bijgepraat over een aantal activiteiten van de Sectorraad Paarden en het Hippisch Sectorfonds.

Tijdens het webinar krijg je een inkijk in de ondersteuning die door de werkgroep Publieke opinie gegeven wordt aan Hippische Events. Hiervoor gaan we in gesprek met Irene Verheul en Waling Haytema. Monique van Hal gaat in op de vraagstukken rondom dierenactivisten en publieke opinie.

Andries van Daalen bespreekt de voortgang van het Hippisch Sectorfonds en mogelijke activiteiten die vanuit het fonds gefinancierd kunnen gaan worden.

Het webinar start om 20.00u en zal plaatsvinden onder leiding van dagvoorzitter Charlotte Dekker. Het webinar is te volgen via WebinarGeek en duurt maximaal een uur.

Klik hier om je in te schrijven voor het webinar (of om de terugkijklink te ontvangen)

Bron: Sectorraad Paarden