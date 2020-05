Signe Kirk Kristiansen positief getest, Nicolas Pizarro voorlopig geschorst

De Deense dressuuramazone Signe Kirk Kristiansen is tijdens het Global Dressage Festival in Wellington in maart positief getest op het verboden middel Bis-4-cyano-phenyl-methanol. Het middel is een metaboliet van letrozol wat onder meer gebruikt wordt tegen borstkanker. De Mexicaanse springruiter Nicolas Pizarro kreeg een voorlopige schorsing opgelegd na de vondst van Ractopamine bij zijn paarden.

Signe Kirk Kristiansen werd getest na haar deelname aan de Nations Cup wedstrijd in Wellington op 13 maart. Ze maakte deel uit van het Deense team met haar paar Her Highness O (v. Hohenstein). Het team werd derde. De FEI heeft Kristiansen geen schorsing opgelegd omdat de verboden stoffen specifieke stoffen zijn.

De Mexicaanse springruiter Nicolas Pizarro kreeg wel een voorlopige schorsing opgelegd door de FEI. Bij zijn paarden Linkin Park (v. Legolas) en Come Back (v. Chintan) werd het verboden middel Ractopamine aangetroffen. De paarden werden positief getest op het CSI in San Miguel de Allende in maart.

Bron Dressage News/FEI