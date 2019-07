Spoeddebat over konikpaarden Oostvaardersplassen

De Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en de PVV hebben voor vandaag een uitzonderlijk spoeddebat in de Provinciale Staten van Flevoland aangevraagd. Het onderwerp is het lot van ruim 150 konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Statenleden onderbreken er hun zomerreces voor.

Het Algemeen Dagblad schrijft vanmorgen dat de drie partijen stellen dat Staatsbosbeheer slecht zorgt voor de paarden en willen dat het provinciebestuur ingrijpt. De konikpaarden staan in een zogeheten vangweide van 55 hectare in afwachting van transport naar een natuurgebied in Wit-Rusland.

Donderdagmiddag stapte Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren in Flevoland al naar de politie om aangifte te doen. Vestering: “Staatsbosbeheer zorgt voor hooi en water, maar niet voor beschutting. De wet zegt dat dieren bescherming verdienen bij extreem weer. Dat is niet alleen hagel en storm, maar ook extreme hitte.”

De beheerder van het gebied stelt dat de paarden goed bestand zijn tegen de hitte. Een woordvoerder zei eerder dat de paarden vorige zomer wel de mogelijkheid hadden om de schaduw op te zoeken, maar dat helemaal niet deden.

