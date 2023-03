Update FEI EHV-1: Zes paarden terug uit Oliva in Limburg zijn positief getest

Met een update heeft de FEI geïnformeerd over de huidige situatie en de maatregelen die zijn genomen in overleg met de respectievelijke nationale federaties en organisatiecomités na de bevestigde EHV-1-gevallen in onder meer Oliva. Zes paarden die van Oliva naar Limburg zijn teruggekeerd, zijn positief getest op EHV-1 en zijn in quarantaine geplaatst waar ze nauwlettend worden gevolgd.

Het organisatiecomité (OC) in Oliva heeft een sterke organisatie neergezet en blijft nauw samenwerken met de autoriteiten, de Nationale Federatie en de FEI. De Spring MET III Tour van 7-26 maart is inmiddels afgelast en de OC heeft bijeenkomsten georganiseerd om alle betrokkenen op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen.

Nog 103 paarden in Oliva

Tot op heden zijn er negen paarden in het Universitair Ziekenhuis voor Paarden in Valencia (CEU) voor nauwlettend toezicht, waarvan er acht neurologische symptomen vertoonden. Op de locatie in Oliva zijn momenteel nog 103 paarden over, die zijn verdeeld in verschillende groepen, afhankelijk van hun gezondheidstoestand.

Om de locatie te verlaten, moeten paarden nu een eerste negatief monster presenteren, gevolgd door een tweede monster dat 14 dagen later zal worden genomen en een derde monster op dag 15. Alle drie de monsters moeten negatief zijn om een ​​paard te laten zijn uitgegeven.

Deblokeren

Om vervolgens te worden “gedeblokkeerd” in de FEI-database en terug te keren naar wedstrijden, moeten de paarden aan bepaalde gezondheidseisen voldoen. Vrijgave uit isolatie kan alleen plaatsvinden op advies van een dierenarts en om te worden “gedeblokkeerd” en toegang te krijgen tot FEI-evenementen, moeten de paarden voldoen aan alle protocollen voor terugkeer naar de wedstrijd en moet de beperking worden opgeheven door de FEI veterinaire afdeling.

Lier

De Belgische Nationale Hoofddierenarts heeft de reiniging, desinfectie en afsluiting van de locatie in Lier geïnspecteerd en groen licht gegeven om de locatie te heropenen voor wedstrijden.

Huidige status van de verspreiding van EHV-1

Zeven paarden vertrokken uit Oliva voorafgaand aan de eerste bevestigde EHV-1-zaak, één reisde naar Valencia, vier naar Vejer de la Frontera en twee naar Doha. Ze werden op verzoek van de FEI onmiddellijk geïsoleerd en passen momenteel de FEI Return to Competition-protocollen toe terwijl ze geïsoleerd zijn. Tot op heden is van geen van de paarden gemeld dat ze koorts of klinische symptomen vertonen.



Zes paarden die terugkeren van Oliva naar Limburg zijn positief getest op EHV-1 en zijn in quarantaine geplaatst waar ze nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Bron FEI