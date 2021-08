Update FEI HorseApp voor EHV-1-verordening

Sinds 31 mei 2021 is de EHV-1-verorderning van kracht die wereldwijd de FEI-paarden beschermt tegen de overdracht van infectieziekten voor, tijdens en na FEI-wedstrijden.

Atleten en grooms voeren sindsdien een verplichte temperatuurbewaking uit gedurende 10 dagen voorafgaand aan hun aankomst op een FEI-wedstrijden en zij dienen een ondertekend FEI-formulier voor paardengezondheid voor de deelnemende paarden te overleggen. Dit geldt voor FEI-wedstrijden op het vaste land van Europa.

Vanaf 1 augustus is het verplicht om al deze informatie in te voeren in de FEI HorseApp. Dit geldt alleen voor deelnemers aan wedstrijden op het vasteland van Europa. Dit betekent dat atleten en grooms gebruik moeten maken van de app voor FEI-wedstrijden die starten vanaf 9 augustus.

Alle internationaal startende ruiters hebben hier eerder persoonlijk bericht over gehad. Met de aangepaste FEI HorseApp kunnen atleten, grooms en eigenaren eenvoudig de vereiste informatie indienen via de app. Papieren exemplaren worden niet langer meer geaccepteerd.

Bron KNHS