Verhuizing konikpaarden Oostvaardersplassen is begonnen

Vanmorgen is begonnen met het transport van een deel van de 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland. Zaterdagochtend komen de eerste vijftig dieren aan in hun nieuwe leefomgeving, het natuurgebied Republican Landscape Reserve Naliboksky.

Staatsbosbeheer meldt dat ze na lang wachten vanmorgen de definitieve importvergunningen voor de konikpaarden vanuit Wit-Rusland heeft ontvangen. Het was de bedoeling dat de verhuizing al medio juli zou plaatsvinden, maar vanwege vertraging rondom het verkrijgen van de benodigde vergunningen vanuit Wit-Rusland werd het transport uitgesteld.

Quarantaine

Voordat alle paarden op transport konden, moesten de dieren eerst een maand in quarantaine. In een geïsoleerd gebied werden alle konikpaarden door een dierenarts gechipt, gevaccineerd en getest. Na aankomst in Wit-Rusland, moeten de paarden opnieuw een maand in quarantaine.

Nieuw leefgebied

De nieuwe leefomgeving van de paarden wordt het Naliboksky Reserve, het grootste bosgebied van Wit-Rusland. Het gebied valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Bosbouw van Wit-Rusland. Het reservaat heeft een oppervlakte van 87.000 hectare. Het gebied rondom het reservaat bestaat ook uit natuur. Het totale natuurgebied beslaat 240.000 hectare. Eén van de beheerproblemen is het dichtgroeien van de open gebieden door het ontbreken van graseters zoals paarden. Daarom zijn de koniks uit de Oostvaardersplassen een welkome aanvulling in het gebied.

Uniek en tijdrovend traject

Volgens Staatsbosbeheer is het uniek dat Wit-Rusland zo’n groot aantal konikpaarden vanuit de Europese Unie importeert. Bij de hele operatie zijn veel ministeries betrokken, waardoor het hele traject meer tijd kostte dan van tevoren werd ingeschat. De komende weken zullen de overige circa 100 konikpaarden naar hun nieuwe leefgebied in Wit-Rusland verplaatst worden.

Bron: Nu.nl/Staatsbosbeheer/Facebook Flevopost