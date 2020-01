Vermaat meldt zich in De Volkskrant: ‘Paardensport is onverantwoorde hobby’

Dierethicus Willem Vermaat schreef in de landelijke media al meerdere opinieartikelen over een verbod op de paardensport. In 2016 deed hij dat in NRC Handelsblad een oproep tot 'verbod op paardensport' en vorig jaar betoogde hij hetzelfde op Joop.bnnvara.nl. Nu heeft de redactie van De Volkskrant besloten om Vermaat zijn beklag over de paardensport te laten doen in de krant. 'Paardensport is een onverantwoorde hobby', is de kop van zijn opinieartikel.

‘Kritiek op het gebruik van dieren voor vermaak neemt de laatste jaren toe. Tegelijkertijd is Jumping Amsterdam, waar van 23 tot 26 januari in de RAI springsport, dressuur en meer met paarden wordt gedaan, vooral een groot feest. Behalve voor de paarden zelf. Paardensport is ethisch onverantwoord’, opent Vermaat zijn artikel.

Verbod op dieren in circus

“In 2015 verbood de rijksoverheid het gebruik van wilde zoogdieren in circussen. […]Het vermaak van publiek weegt volgens de overheid niet op tegen de nadelen voor dieren. Als we die argumentatie consequent doortrekken, zouden we onder meer dolfinaria en de paardensport ook moeten verbieden. De essentie is hetzelfde: dieren moeten kunstjes voor mensen doen en leveren daarvoor onvrijwillig hun vrijheid in”, meent de dierethicus en campagneleider bij Animal Rights.

‘Onverantwoorde hobby’

‘Het is een grove misvatting te denken dat dit moreel onproblematisch is. We creëren een situatie waar dieren per definitie ondergeschikt zijn aan mensen. Van een vrije keuze kan voor een gedomesticeerd paard geen sprake zijn. Daarnaast doen we paarden leed aan. Het is duidelijk dat paardensport een onverantwoorde hobby is.’

Lees het hele artikel hier

Tweede op rij

Dit is al de tweede keer op rij dat de paardensport zo in de landelijke media verschijnt. In Het Parool werd vorige week een opinie-artikel gepubliceerd van Dier&Recht. Daarop reageerden onder andere de KNHS en Maria Henneman, deze reacties verschenen alleen niet in de landelijke media en circuleerden alleen in hippische kringen. Anky van Grunsven zorgde wel voor een uitgebreide reactie in De Telegraaf.

Bron: Volkskrant/Horses.nl