Vermagerde Konikpaarden in Spanje zijn opnieuw verhuisd

Een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die in april dit jaar naar een natuurpark in het Noorden van Spanje werden gebracht zijn opnieuw verhuisd. De dieren zijn sterk vermagerd en inmiddels ondergebracht bij Stichting Paard in Nood Spanje. Het gaat om 17 drachtige merries, veulens en twee hengsten.

“De paarden zijn broodmager, dit zijn echt rescuepaarden en erger,” zegt Laura Hoitsema van Stichting Paard in Nood. “Ze hadden hulp nodig. En daar zijn wij heel goed in. Parkeigenaar Eduardo Cerdá kon de zorg niet bieden die de paarden nodig hadden, ze waren zo vermagerd en hadden nauwelijks iets te eten. Ze hadden conditiescore twee, dat zegt genoeg. Dus we hebben gewoon maar besloten dit te doen zo.”

Staatsbosbeheer verplaatste 29 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar het natuurgebied Atapuerca in park Paleolítico Vivo in Spanje. Eduardo Cerdá van park Paleolítico Vivo blijft eigenaar van de paarden. Of de paarden op termijn weer teruggaan naar het park kan Hoitsema nog niet zeggen. “We zien wel, eerst moeten de dieren aansterken. Ik heb twee hengsten, zeventien hoogdrachtige en zwakke merries en de zwakke veulens.” De twee hengsten heeft Hoitsema al laten castreren.

Joke Bijl van Staatsbosbeheer verklaart dat ze dinsdag een mail van Eduardo ontvingen, waarin stond dat hij een aantal paarden zou verplaatsen naar Stichting Paard in Nood. “Hij zegt hierin dat het om een tijdelijke oplossing gaat en dat er een aantal merries geopereerd moet worden. Hij spreekt verder over 7 merries en 2 hengsten en veulens en niet over de 17 merries en 2 hengsten waar de stichting het over heeft.”

“Er is veel onduidelijk, kunnen we wel stellen. Dit was natuurlijk niet wat we voor ogen hadden toen we het contract met hem afsloten. De dieren zouden een semi wild leven moeten kunnen blijven leiden. Dat kunnen ze niet op het moment dat ze gecastreerd zijn en in een gebied van 7 hectare lopen, dan kun je niet meer spreken van natuur, of een wild leven. Bovendien vonden wij het belangrijk dat ze in familieverband leefden, maar daar is nu dan geen sprake meer van.”

Les geleerd

Staatsbosbeheer had eerder goede ervaringen met de Stichting van Eduardo. “We leren hier wel een les van. Met stichtingen of particulieren werken is misschien niet zo’n goed idee. Er waren in Nederland ook veel particulieren die de paarden wilden kopen, dat hebben we bewust niet gedaan.” In het contract dat Staatsbosbeheer afsloot, wordt een boete genoemd van 1000 euro per paard als afspraken niet worden nagekomen. “We moeten ons daarop nog even goed beraden. Dit is voor ons ook nieuwe informatie. Het opnieuw verplaatsen van de paarden is niet echt bevorderlijk voor hun gezondheid. Nu staan ze dus in een nóg droger gebied, op nóg schralere grond. Dat was niet wat we van te voren bedacht hadden.”

Sinds 7 september staan de paarden bij Stichting Paard in Nood. Inmiddels is er bloed geprikt en zijn ze ontwormd. “Ik kon het nog niet eerder vertellen dat ik de paarden had, want ik wilde ze in alle rust even laten herstellen. Ze waren echt super, super zwak. Deze paarden hadden echt de winter niet overleefd” aldus Laura Hoitsema.