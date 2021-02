Amerikaans onderzoek toont erfelijkheid Kissing Spines aan

Een onderzoek onder leiding van Beau Witheker van het Brazos Valley Equine Hospital in Texas en Samantha Brook van de University of Florida toont aan Kissing Spines een erfelijke aandoening is. De onderzoekers richten zich in dit onderzoek op specifieke genen die deze aandoening bij het paard kunnen veroorzaken.

Kissing Spines is een aandoening aan de wervelkolom waarbij doornuitsteeksels van de ruggenwervels dichter bij elkaar, of zelfs tegen elkaar aan komen te liggen. Dit kan leiden tot irritatie aan het bot, waardoor er nieuw bot gevormd wordt of er botverval optreed, wat erg pijnlijk kan zijn voor het paard.

Onderzoek

Brooks, Withaker en hun collega onderzoekers hebben meerdere genetische tests uitgevoerd op paarden met- en zonder Kissing Spines, om zo de genen te lokaliseren die verantwoordelijk zijn voor deze aandoening. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van modellen die mensen helpen met het herkennen van Kissing Spines voor zij gaan kopen, fokken of trainen. De wetenschappers geven wel aan dat er nog nader onderzoek nodig is om deze uitkomsten te bevestigen.

Oorzaken

Onderzoek toont nu aan dat chromosoom 14 lijkt te bepalen of de ziekte wel of niet aanwezig is bij het paard.

Ten minste twee specifieke chromosomen, chromosomen 16 en 25, lijken de ernst van Kissing Spines bij warm- en volbloeden te beïnvloeden.

Terwijl andere factoren zoals schofthoogte, niveau, discipline, geslacht, leeftijd en pasvorm van het zadel waarschijnlijk bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de wervelaandoening.

Gevolgen voor de fokkerij

Paarden met Kissing Spines hebben soms last van verminderde prestatie, of kunnen zelfs helemaal niet meer in de sport worden ingezet. Hoewel het verleidelijk is om deze paarden dan voor de fokkerij te gebruiken raden de onderzoekers dit sterk af.

Vanwege deze nieuwe informatie over de erfelijkheid van Kissings Spines is het niet verstandig deze dieren voor de fokkerij te gebruiken, zo worden de problemen juist in stand gehouden.

Bron: Horses.nl/theHorse