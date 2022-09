Belgische paardenchirurge Nazaré Storms wint prijs British Equine Veterinairy Association

De British Equine Veterinary Association (BEVA) heeft de prestigieuze Peter Rossdale Equine Veterinary Education (EVE) Literary Award 2022 toegekend aan de Belgische Nazaré Storms, een paardenchirurge en PhD-kandidaat aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Luik.

BEVA, een toonaangevende, wereldwijde organisatie die opkomt voor de hoogste normen aangaande de gezondheid en het welzijn van paarden, hield haar prijsuitreiking tijdens het recente BEVA-congres 2022 in Liverpool, Engeland. Het is de eerste keer dat BEVA deze speciale prijs voor uitmuntende klinische publicaties toekent ter ere van Dr. Rossdale, in 1986 één van de oprichters van BEVA en gedurende 20 jaar hoofdredacteur van het tijdschrift EVE. Dr. Rossdale, Officier in de Orde van het Britse Rijk, overleed in 2021. Hij was 94 jaar oud.

Publicatie over grote omentum

BEVA verkoos de Belgische Nazaré Storms als de eerste winnares van hun nieuwe prijs ter nagedachtenis aan Dr. Rossdale, dit voor haar artikel gepubliceerd in EVE in 2021. Nazaré Storms, 30 jaar oud, werkt als paardenchirurge en beschikt over een diploma van het European College of Veterinary Surgeons. Ze is de hoofdauteur van de publicatie over paardenchirurgie met betrekking tot het grote omentum, een omhulsel van weefsel dat aan de maag van het paard is bevestigd. Deze kan een deel van de dunne darm afklemmen, waardoor deze geen bloedtoevoer meer krijgt en er bij gevolg schade ontstaat aan de darm.

Uitstekend klinisch artikel

“Peter Rossdale was een baanbrekende en wereldberoemde dierenarts vanwege zijn opmerkelijke bijdrage aan de paardengeneeskunde over een periode van zeven decennia”, zegt Huw Griffiths, voorzitter van BEVA en lid van het Royal College of Veterinary Surgeons. “Dit uitstekende klinische artikel, onder leiding van Nazaré Storms, benadrukt het hoogstaande niveau van de opleiding paardengeneeskunde wereldwijd. “

Vereerd en dankbaar

“Ik ben zeer vereerd en dankbaar om door BEVA te worden verkozen als hun eerste ontvanger van de Peter Rossdale Equine Veterinary Education Literary Award”, aldus Nazaré Storms. “Het onderwerp van mijn artikel was nog nooit in zo veel detail beschreven. Ik heb deze studie over klinische en chirurgische bevindingen, waaronder diagnose en behandeling van een zeldzame maar levensbedreigende aandoening bij paarden met grote passie verricht, en ik ben zeer verheugd deze te kunnen delen met de veterinaire wereld.”

“Daarbij ben ik Dr. Geoffroy de la Rebière en het team van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Luik dankbaar voor hun hulp bij het ontwikkelen en voltooien van het artikel gepubliceerd in Equine Veterinary Education,” zei Nazaré Storms.

Bron: Persbericht