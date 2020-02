Coronavirus bedreigt ook de paardenhandel

Het coronavirus zorgde al voor veel problemen overal ter wereld. Ook voor de paardenhandel is het een belemmering geworden, vertelt Aniek van Santvoort aan de NOS.

Er worden veel paarden verhandeld van en naar China. Dat ligt nu stil, omdat luchtvaartmaatschappijen niet meer naar China vliegen. Paardenhouderij De Gerdine Hoeve in Hilvarenbeek vertelt de NOS over het probleem. “We kunnen de paarden niet naar China exporteren”, vertelt staleigenaar Aniek van Santvoort.

Quarantaine

Omdat de luchtvaartmaatschappij waar de stal gebruik van maakt niet meer naar China vliegt, blijven alle handelspaarden nu in de quarantainestallen staan. De stallen zijn inmiddels allemaal vol en de paarden kunnen nergens anders heen. Momenteel staan er 77 paarden. De kosten van de quarantainestallen voor De Gerdine Hoeve zijn 25 euro per paard per dag. Dat betekent dus dat de stal zo’n 2.000 euro schade per dag lijdt.

Meer schade

Dat is niet de enige schade die het bedrijf lijdt. Normaal gesproken krijgen ze per dag zo’n vijf of zes aanvragen uit China. “Nu komt er niks binnen”, zegt Van Santvoort. “En het is volkomen onduidelijk hoelang dit gaat duren.”

“Het gaat altijd over de grote bedrijven die importeren uit China, maar die hebben buffers waarmee ze dit soort problemen kunnen opvangen”, zegt Van Santvoort. “Ons raakt dit veel directer.”

Bron: NOS.nl