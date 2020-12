Deense stal wordt geteisterd door EHV-5 virus

Grønskovlund Horses in Denemarken wordt al enige tijd geteisterd door het EHV-5 virus, dat in tegenstelling tot het EHV-1 en het EHV-4 virus minder vaak voorkomt en ook minder bekendheid vergaard. Bij het EHV-5 virus zijn de paarden veelal lusteloos en hebben hoge koorts. Het EHV-5 virus heeft effect op de longen.

De Deense stal is zwaar getroffen en meerdere paarden kampen met hoge koorts. “We willen graag onze ervaring met dit type herpesvirus delen, in de hoop dat we anderen kunnen helpen bij het nemen van voorzorgsmaatregelen”, vertelt stalmanager Malene H. Hardorff.

Hoge koorts

De zieke paarden staan in quarantaine en worden nauwlettend in de gaten gehouden. “Ik heb eerder gehoord over de types 1 en 4, maar niet van deze variant. Meerdere paarden zijn ziek. Het eerste paard was lusteloos, wilde niet eten en was over het algemeen in slechte conditie. Hij had hoge koorts, daarom hebben we de dierenarts gebeld.”

40,5 graden koorts

De volgende dag stond het volgende paard met dezelfde symptomen. De temperatuur liep daarbij op tot 40,5 graden en het paard vertoonde koliekverschijnselen. Daarop werd hij naar de kliniek overgebracht. Het desbetreffende paard is inmiddels weer thuis, maar nog niet helemaal de oude.

Kwestie van tijd

De stalmanager geeft aan dat er per dag weer een nieuw geval bijkomt. De paarden worden behandeld met koorts verlagende middelen en krijgen zoutoplossing. “We doen wat we kunnen, maar het is een waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat er weer een paard ziek wordt. Het virus treedt snel op, het gaat echt van het één op het andere moment.”

Bron: Ridehesten