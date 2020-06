Dierenartsen uit Hellendoorn halen mysterieuze bult uit paard

De artsen van de Dierenkliniek Hellendoorn-Nijverdal stonden onlangs raar te kijken toen ze het 10-jarige paard Auke opereerden. De oorzaak van zijn maagproblemen bleek een vetbult zo groot als een meloen.

Het Friese paard kwam enkele weken geleden binnen bij de kliniek met een steeds terugkomende koliek. In het geval van Auke speelde zijn koliek op nadat hij iets gegeten had, alsof er iets druk zette op zijn darm. Zowel de eigenaar als de dierenarts hadden geen enkele idee wat Auke’s pijn zou kunnen veroorzaken. Een onderzoek volgde, waarbij al snel duidelijk werd dat het dier ‘een soort massa’ in zijn buik moest hebben.

Bloedonderzoek levert niks op

“Je denkt allereerst: voel ik dit echt?”, vertelt chirurg Eric Raterink, die paard Auke heeft behandeld. “Toen mijn collega later nog eens voelde, was de massa weg. Later bleek de vetbult naar een andere plek te zijn verschoven. Maar dat was even raar. Ook uit het bloedonderzoek kwam niks geks, dus we besloten Auke te opereren.”

Scenario’s

Had Auke misschien een tumor, of abces? Allerlei scenario’s spookten door de hoofden van de dierenartsen. Nader onderzoek bleek nodig om vast te stellen wat Auke letterlijk dwarszat. Tijdens de operatie die volgde, werd het paard opengesneden op de operatietafel. “Dat is een hele klus bij zo’n dier, want Auke is gigantisch”, zegt Raterink. “En zo’n operatie is niet zonder risico’s. Maar gelukkig hadden we de oorzaak al snel gevonden.”

Meloen

De ‘massa’ bleek geen tumor, maar een vetbult. Zo groot als een meloen. Niet kwaadaardig, maar wel erg vervelend voor het paard. “Zo groot als deze, nee dat komt niet vaak voor”, vertelt de chirurg. “Vetbulten zie je wel vaker bij paarden, vooral bij dieren die te zwaar zijn. Dat was bij Auke niet het geval, hij is de laatste jaren veel afgevallen. De vetbult is dus waarschijnlijk een tijd geleden al ontstaan.”

Operatie van anderhalf uur

De grote vetbult zat met een dunne streng vast aan de ophangband van de dunne darm van Auke en trok aan de darm, wat de pijn veroorzaakte. Chirurgen Eric Raterink en zijn collega Jan de Jager hebben de vetbult na een operatie van anderhalf uur zonder complicaties kunnen verwijderen. Na een verblijf van enkele dagen op de kliniek mocht paard Auke, gezond en wel, weer terug naar zijn eigenaren.

