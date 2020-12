Door rhino getroffen Maverick Stables: ‘Belangrijk om eerlijk en open te zijn’

Bij Maverick Stables in Lelystad overleden er zes paarden ten gevolge van rhinopneunomie. Op 28 oktober werd het eerste paard gediagnostiseerd met de EHV1-variant van het virus. Daarna volgden er zes weken quarantaine, waarin in totaal achttien paarden ziek werden. Mede-eigenaresse Lisa Vogelaar vertelde aan De Stentor over de heftige periode.

Hoewel er geen meldplicht rust op rhinopneunomie, is Vogelaar van mening dat het van groot belang is om open en eerlijk te zijn over besmetting. “Het is geen zeldzaam virus, maar het is wel zeldzaam dat een stal hier zijn mond voor opentrekt. Niet iedere eigenaar doet dat namelijk.” In 2016 kreeg Maverick Stables ook al met het virus te maken, omdat er een paard binnenkwam met het virus, waarover de eigenaar had gezwegen. “Dat is een kwalijke zaak.”

Emotionele klap

Na een rhino-uitbraak bij Manege Lelystad vorig jaar, leed de desbetreffende manege een ton verlies. Voor Maverick Stables valt de financiële klap gelukkig relatief mee. “Natuurlijk hebben we de nodige kosten geleden voor de verzorging, quarantainemiddelen en het overlijden van de paarden, maar wij hebben heel andere kosten dan een manege. Dus dat scheelt op een manier.” Emotioneel moet de klap nog wel worden verwerkt: “Het is een hele heftige periode geweest.”

Lees hier het hele interview.

Bron: De Stentor