Faculteit diergeneeskunde komt met 3D geprint hoefbeslag

De komende weken zal nog een aantal paarden van op maat gemaakt 3D geprint hoefbeslag voorzien worden. Het onderzoeksteam zal het effect van dit gepersonaliseerde hoefbeslag in kaart te brengen door onder andere te kijken naar slijtagekarakteristieken en de eventuele invloed op de hoefhoek, het bewegingspatroon en de drukverdeling in de hoef.

Hiervoor maken de onderzoekers gebruik van meetinstrumenten op gebied van biomechanica en bewegingsanalyse. Met behulp van op de hoef bevestigde sensoren worden parameters zoals staplengte en lengte van de zweef- en steunfase gemeten. Door middel van drukplaten kunnen krachten gemeten worden die tijdens de landing en afzet van een hoef vrijkomen. De vergelijking tussen de vrijgekomen krachten vóór en na aanbrengen van het 3D geprinte kunststof beslag geeft inzicht in de wijze waarop het hoefbeslag de drukverdeling in de hoef al dan niet beïnvloedt.

Ten slotte worden de paarden ook met het zogenaamde Q-horse systeem, een systeem voor bewegingsanalyse bij paarden, gemeten. Daarmee kan een eventuele invloed van het hoefbeslag op het bewegingspatroon worden vastgesteld.

Bron: Horses.nl/Faculteit Diergeneeskunde

