FEI: ‘Wees waakzaam voor symptomen Equine Herpes Virus’

Vanaf vorig jaar zijn er meer dan zeventig gevallen van de neurologische vorm van het Equine Herpes Virus waargenomen, waaronder in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. Volgens de FEI reden genoeg om dit te zien als een significante bereiding voor de gezondheid van paarden en evenementen. In een verklaring spoort de FEI ruiters en eigenaren aan om waakzaam te zijn voor de symptomen van EHV.

De FEI heeft daarnaast wijzigingen aangebracht in de veterinaire voorschriften. Paarden die klinische symptomen vertonen of in contact zijn geweest met besmette paarden, krijgen geen toegang tot FEI-evenementen. Hen wordt pas weer toegang verleend als ze voldoen aan de gestelde gezondheidseisen.

Strikte maatregelen

“In het geval dat een paard klinische symptomen van het virus ontwikkelt, moet het paard worden geïsoleerd en moet men strikte maatregelen nemen en monsters nemen voor diagnostische tests. Paarden die met het betreffende paard in contact zijn geweest, moeten worden geïdentificeerd en tevens zorgvuldig in de gaten gehouden worden.”

Bron: Horse & Hound