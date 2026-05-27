Hals- en rugfoto’s maken geen deel uit van nieuwe Duitse röntgenrichtlijnen keuring paard

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Hals- en rugfoto’s maken geen deel uit van nieuwe Duitse röntgenrichtlijnen keuring paard featured image
Foto: Frank Sorge / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De Gesellschaft für Pferdemedizin (GPM), de Duitse vereniging van paardendierenartsen, heeft in april nieuwe richtlijnen voor het röntgenologische onderzoek van het paard gepubliceerd. Daarbij hebben de Duitse dierenartsen er bewust voor gekozen om de hals- en rugfoto’s geen onderdeel te laten zijn van het standaardprotocol. De dierenartsen raden niet aan foto’s van hals en rug te laten maken omdat de klinische relevantie van die foto’s totaal onduidelijk is.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant